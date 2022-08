Incidenti sul lavoro: diciottenne cade dal semovente, grave

Un giovane di 18 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo. È rimasto vittima di una caduta dal semovente agricolo su cui stava lavorando questa mattina, nelle campagne di Lagnasco. Il giovane era impegnato nella raccolta della frutta. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri e dello Spresal, il servizio per gli infortuni sul lavoro dell'Asl Cn1. Sono stati alcuni colleghi di lavoro a dare l'allarme. A Lagnasco è arrivato l'elisoccorso che ha provveduto al trasferimento del giovane in ospedale a Cuneo.