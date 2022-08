Stalking: uomo arrestato a Novara

E' stato arrestato a Novara dalla polizia un uomo che stava importunando l'ex compagna. Si era presentato a casa della donna, dopo averla tempestata di chiamate e messaggi sin dalla sera precedente, per avere un incontro. Aveva suonato con insistenza al citofono e poi, riuscito in qualche modo a entrare nel condomino, al campanello della porta di ingresso dell'appartamento. L'uomo era destinatario di un ordine di allontanamento dall'abitazione e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'arresto è quindi scattato per la violazione del provvedimento.