Ambiente: Coldiretti, per Laghi Ivrea progetti e no parco

Partire subito con progetti di promozione del territorio dei Cinque Laghi di Ivrea (Torino) senza attendere l'istituzione di un parco che comporterebbe "nuova burocrazia" e "ritardi". E' quanto chiede Coldiretti Torino per "la salvaguardia dell'ambiente e delle produzioni agricole di una delle aree meglio conservate del Canavese". "Insistere sulla creazione del Parco a gestione provinciale - afferma il presidente dell'associazione, Bruno Mecca Cici - vuol dire soltanto puntare a creare nuova burocrazia e ritardare il rilancio agricolo e turistico di questo spazio tra i comuni di Ivrea, Montando Dora, Cascinette, Chiaverano, Borgofranco, Burolo. Un ritardo che rischia di fare perdere importanti occasioni di finanziamento". "Il lago Sirio, il lago San Michele, il lago Pistono, il lago di Cascinette, il lago Nero, le Terre Ballerine - si legge in una nota della Coldiretti - fanno già parte della Rete Natura 2000 come Sic, Sito di importanza comunitaria, dove la caccia è vietata ma dove le specie incompatibili con l'agricoltura, a partire dal cinghiale, vengono gestite per ridurre i danni. Inoltre, i laghi sono collegati tra loro attraverso una rete sentieristica utilizzata da migliaia di appassionati di trekking e da una viabilità locale molto apprezzata dal cicloturismo mentre, da sempre, i laghi attirano anche gli appassionati di pesca sportiva".