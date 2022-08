Lupi: Bergesio (Lega), serve piano contenimento

"E' ora di ascoltare finalmente il grido di preoccupazione, allarme e rabbia di chi mantiene il presidio di zone anche marginali del nostro territorio. A fronte del rapidissimo diffondersi del lupo occorre intervenire con decisione". Così il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, dopo l'attacco a un allevamento a Lequio Tanaro (Cuneo) alla vigilia dl Ferragosto. "Da tempo - dice Bergesio - ribadisco la necessità di intervenire perché il lupo non è compatibile con l'attività di allevamento di ovini e bovini. E' un grande carnivoro obbligato alla predazione e con una capacità riproduttiva molto alta. Tende a correre il meno possibile puntando agli animali domestici e ai vitelli. Se si vuole che in qualche modo conviva con le attività zootecniche occorre gestirne la presenza con efficacia, cosa che non sta avvenendo". Secondo Bergesio "in Italia mancano piani nazionali di controllo analoghi a quelli adottati in altri Paesi ed occorrono provvedimenti che, come già accaduto in Francia o Svezia, possano contingentarne il numero e garantire equilibrio". "Occorre puntare - conclude - al contenimento degli animali selvatici, dei lupi come dei cinghiali, con piani di abbattimento, e a rimborsi immediati in caso di attacco. E servono risorse per aiutare gli allevatori a sostenere i costi per difendersi dalle predazioni".