OVAZIONE

Un gigante, uno statista, anzi un Draghi: "L'Italia ce la farà con qualsiasi governo"

Un messaggio positivo, di speranza ma anche di fiducia verso il Paese, quello del premier alla platea del Meeting ciellino. L'invito ai giovani: "Riflettete, combattete, costruite. Siete il futuro della politica". Il Pnrr "prova essenziale per la nostra credibilità" - VIDEO

Un applauso fragoroso, lunghissimo, con tutti in piedi. Mario Draghi ringrazia dal palco del Meeting di Cl a Rimini per l’accoglienza: «Questo entusiasmo vostro mi colpisce molto nel profondo – è l’esordio del presidente del Consiglio –.Voi, e parlerò soprattutto ai giovani, vivete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite. Ecco perché questo vostro entusiasmo e questa vostra accoglienza mi colpiscono. Voi siete la speranza della politica»afferma il presidente del Consiglio.

È un messaggio positivo quello che il premier ha voluto lanciare. Nonostante le difficoltà connesse alla congiuntura economica attuale, con un’economia internazionale «in forte peggioramento», l’Italia riuscirà a superare difficoltà che oggi sembrano insormontabili. A due anni dall’altro applauditissimo intervento sul “debito buono”, che precedette di qualche mese l’approdo a Palazzo Chigi, Draghi è dunque tornato davanti alla platea ciellina. Un appuntamento atteso, con un discorso che delinea le mosse del governo, e che è stato limato fino all’ultimo.

«Anche oggi – ha ricordato il presidente del Consiglio – siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia e la Ue, con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra e le tensioni su Taiwan. La congiuntura economica è segnata da una profonda incertezza» e l’inflazione «pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese». «L’Italia è un grande paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà. Sono convinto che il prossimo governo, di qualunque colore sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta», ha sottolineato. «Mi auguro che chiunque avrà il privilegio» di andare al governo «saprà rappresentare lo spirito repubblicano che ha animato dall’inizio il nostro esecutivo».

L’intervento ha toccato il tema del caro energia. «La Russia – ha ricordato Draghi – non ha esitato a usare il gas come arma geopolitica contro l’Ucraina e suoi alleati europei. Ora le importazioni di gas russo sono «sempre meno significative e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore, gli stoccaggi sono oramai all’80% in linea con il raggiungimento del 90% entro ottobre». Inoltre con i nuovi «rigassificatori l’Italia sarà in grado di essere completamente indipendente dal gas russo dall’autunno 2024. È un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale». I costi del gas, ha continuato il premier, «hanno raggiunto livelli insostenibili» con «picchi» più «di 10 volte» rispetto al «valore storico. Abbiamo spinto molto a livello Ue per un tetto massimo al prezzo del gas. Alcuni paesi continuano ad opporsi perché temono blocchi forniture». Ma i «limiti di questa posizione» sono evidenti: «l’Ue si trova con forniture incerte e costi aumentati. Al prossimo consiglio europeo –ha anticipato il premier –sarà presentata una proposta dalla commissione». «L’obiettivo dell’indipendenza dalla Russia entro 2024 è fondamentale». Poi il premier lancia una stoccata: «Si parla molto di sovranità, ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie forniture di gas da un paese che non ha mai smesso di inseguire il suo passato imperiale è l’esatto contrario della sovranità. Non deve accadere mai più».

In questa fase di grandi incertezze, a cominciare dalla corsa del prezzo del gas, ognuno deve fare la sua parte. «In questa fase del ciclo economico era giusto dare e non prendere – ha spiegato –: non abbiamo mai aumentato tasse, tranne quelle per gli extraprofitti» nel settore energetico per chi ha fatto «utili senza precedenti», un aumento che si è tradotto nella penalizzazione della maggior parte di cittadini e imprese. «È giusto e essenziale che contribuiscano senza ritardare», ha detto il capo del governo.

Un passaggio dell’intervento ha toccato il Pnrr, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Draghi ha parlato del Pnrr in quanto «prova essenziale nostra credibilità». «La credibilità interna deve andare di pari passo con quella internazionale – ha aggiunto –. L’Italia è paese fondatore di Ue, protagonista del G7 e della Nato. Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale». Draghi ha ricordato le «illusioni autarchiche del secolo scorso». Draghi ha sottolineato che «le erogazioni dei finanziamenti del Pnrr ,191,5 miliardi, dipendono dalla valutazione che la commissione fa del piano e della sua attuazione, dipendono quindi dalla capacità di realizzare le politiche innovative nei tempi stabiliti come fatto finora: abbiamo conseguito tutti gli obiettivi» delle prime due scadenze e «siamo al lavoro per raggiungere il più alto numero possibile di obiettivi prima del cambio di governo».

L’ultima volta al meeting, ha ricordato il premier alla platea, «eravamo in una fase acuta e dolorosa della pandemia e si provava a riflettere su come ricostruire», con la «necessità di sostenere famiglie e imprese. Dissi di tornare ad una crescita sostenibile», «parlai di debito buono e debito cattivo. Queste idee hanno ispirato il governo di unità nazionale».

Sullo sfondo dell’intervento del premier, l’appuntamento elettorale del 25 settembre. «Tra poche settimane gli italiani sceglieranno il nuovo parlamento. Vi invito tutti ad andare a votare. La mia agenda? Saranno italiani con voto a scegliere programma esecutivo», ha concluso il premier.