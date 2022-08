Appendino: M5s oggi è più coeso

"Quando alcune persone hanno deciso di abbandonare il M5s, la reazione di chi è rimasto è stata di un rafforzamento interno, di maggiore coesione e anche di maggior voglia di fare questa campagna elettorale con entusiasmo. È stato un po' un momento di verità, ciascuno di noi si e' interrogato se volesse rimanere oppure no all'interno della comunità del Movimento e perché, e chi è rimasto è sicuramente più coeso di prima". A dirlo l'ex sindaca di Torino e candidata alla Camera per il M5s, Chiara Appendino, interpellata sulla scissione che ha portato alla nascita di Impegno Civico, che vede ora ex 5 Stelle candidati contro i vecchi compagni del Movimento. "Hanno fatto una scelta diversa - sottolinea Appendino -, che io sin da subito ho detto di non condividere, propongono le loro ricette, noi le nostre con coerenza. Io penso che il Movimento 5 Stelle stia affrontando questa campagna elettorale con coraggio, con quella coerenza con cui abbiamo portato a casa l'80% del programma e con progetti per il futuro del nostro Paese dal salario minimo, la lotta al precariato l'abolizione dell'Irap, che mettono al centro gli interessi del Paese".