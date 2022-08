Sicurezza: Torino, controlli polizia e multe

Sono 80, a Torino, le persone identificate e sottoposte a controllo dal personale della Polizia di Stato del Commissariato Dora Vanchiglia nelle ultime 72 ore nella zona di pertinenza. Le ispezioni negli esercizi pubblici della zona hanno portato a sanzioni amministrative per quattrocento euro. "I servizi di controllo straordinario del territorio predisposti con ordinanza del Questore di Torino - informa una nota della questura - sono stati effettuati sia in ore mattutine, sia in quelle pomeridiane che serali, con il concorso di operatori del Reparto Prevenzione Crimine e di personale della Polizia Municipale, e hanno riguardato aree particolarmente sensibili della zona quali Corso Emilia, Corso Brescia, Giardini Alimonda, Giardini Calcutta, Piazza della Repubblica, Corso Giulio Cesare". Delle persone controllate sessanta sono cittadini extracomunitari e diciannove le persone con precedenti di Polizia.