Energia: Lo Russo, contro caro bolletta serve più Europa

"Contro il caro bollette serve più Europa, non solo piu' Italia". Cosi, su Twitter, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "La crisi energetica - aggiunge - dimostra che l'unica prospettiva credibile è quella di dotarsi velocemente di una strategia energetica europea unica andando oltre gli egoismi nazionali, come fu fatto per l'unione monetaria".