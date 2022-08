Draghi al Meeting, 33 applausi e alla fine gli gridano bis

Grandi consensi al meeting di Rimini per Mario Draghi, il cui discorso è stato interrotto dagli applausi per ben 33 volte, con due lunghissime ovazioni al momento del suo ingresso nell'auditorium della Fiera e alla fine del suo discorso, durato circa un'ora e ascoltato in diretta da oltre 3.000 persone. Al termine dell'intervento poi in tanti gli hanno gridato "Bis!", riferendosi ovviamente non al suo discorso ma a Draghi capo del governo.