Ferrovie: Milano-Domodossola sospesa tra S. Calende e Arona

Dal 29 agosto al 18 settembre non circoleranno i treni tra le stazioni di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) della linea ferroviaria Milano-Domodossola. In quel tratto, infatti, sono aperti i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per lavori di manutenzione straordinaria alla travata metallica che sostiene la ferrovia e la sede stradale. L'investimento economico è di circa 10 mln di euro, frutto di una convenzione tra Rfi ed Anas. Durante l'interruzione, i treni saranno limitati a Sesto Calende e saranno sostituiti con bus tra Sesto Calende e Arona, con successivo proseguimento a mezzo treno tra Arona e Domodossola.