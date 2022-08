Lago Maggiore, stop balneazione a Favero

E' temporaneamente vietata la balneazione nel Lago Maggiore per ragioni sanitarie a Feriolo, una frazione del comune di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola). L'area interessata è quella della spiaggia di via Repubblica dell'Ossola. I risultati di analisi condotte il 22 agosto dall'Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno mostrato livelli di escherichia coli superiori ai limiti. Quelli sulla presenza di enterococchi intestinali sono inferiori alla soglia ma vicini al massimale stabilito dalle norme per la balneazione. Dall'Arpa Piemonte informano che dati di questo tenore fanno a pensare a un episodio di inquinamento di tipo fecale, probabilmente legato a scarichi di origine civile. Non lontano da dove è stato effettuato il campionamento è presente uno sfioratore. Ieri l'Arpa Piemonte ha prelevato un nuovo campione di acque: gli esiti delle analisi sono attesi per domani.