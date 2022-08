Covid: in Piemonte 1,273 nuovi casi, tasso positività 11,2%

I nuovi casi di Covid accertati in Piemonte sono oggi 1.273, con un tasso di positività dell'11,2%. È quanto risulta dall'aggiornamento epidemiologico pubblicato dalla Regione. I tamponi processati sono 11.323 (di cui 10.865 test antigenici). Stabile il numero dei ricoverati: 8 in terapia intensiva, come ieri, 313 negli altri reparti (-1 rispetto a ieri). Sono stati registrati 5 decessi.