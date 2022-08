Valdesi favorevoli al salario minimo

Ok al salario minimo. Basta con lo sfruttamento dei lavoratori. Il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi riunito in questi giorni a Torre Pellice, in provincia di Torino, ha approvato questa mattina a larghissima maggioranza un documento sui temi del lavoro. Il testo, nel dettaglio, chiede che non ci siano "lavoratori poveri", chiede il riconoscimento di un salario minimo e sottolinea i diritti di chi lavora. Una presa di posizione contro le privatizzazioni e le diseguaglianze economiche, in nome della tutela del lavoro, delle garanzie sociali e ambientali, delle politiche migratorie, delle pari opportunità e dell'equità fiscale. Un paragrafo è inoltre dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla lotta contro il lavoro nero e grigio. "Il lavoro è, nella comprensione della fede evangelica, realtà fondamentale dell'esistenza umana in libertà e dignità - si legge nel documento - . E' elemento fondante della partecipazione democratica, come riconosciuto anche dalla Costituzione italiana".