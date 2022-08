Cirio, 6 mila nuovi Oss grazie a corsi formazione

Seimila nuovi operatori socio-sanitari in tutto il Piemonte grazie ai corsi di formazione finanziati dalla Regione con 23 milioni di euro. Lo scrive il presidente del Piemonte Alberto Cirio sui social. "La novità assoluta è che il corso per ottenere la qualifica di Oss sarà gratuito per chi ha un Isee inferiore a 10 mila euro oppure in compartecipazione fino a 1.500 euro con il resto a carico della Regione", conclude Cirio.