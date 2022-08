Piemonte: FdI, Roma blocca 45 mln fondi a disabili e anziani

"Il Piemonte aspetta ancora da Roma 45.512 milioni del Fondo Non Autosufficienza" del 2021. Una situazione ormai critica, che rischia di mettere in seria difficoltà gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali della Regione Piemonte, che fino ad ora hanno anticipato la spesa, ma che a breve saranno costretti a sospendere l'erogazione dei servizi agli utenti". E' quanto afferma Maurizio Marrone (Fdi), assessore regionale in Piemonte. "Mentre la Regione Piemonte ha già mandato in liquidazione tutti i fondi regionali destinati ai consorzi socio assistenziali e stanziato oltre 20 milioni all'anno dal fondo FSE per voucher di cure domiciliari - dichiara - il Ministero delle Politiche Sociali non si degna nemmeno di rispondere alle nostre lettere di sollecito che da maggio pretendono quanto dovuto per garantire l'operatività dei servizi di assistenza a casa: significa che grazie all'inerzia del Ministero targato Pd migliaia di anziani e disabili non autosufficienti rischiano di trovarsi senza badanti da un momento all'altro". Augusta Montaruli, parlamentare Fdi, candidata al collegio uninominale di Torino, parla di "tagli e ritardi inaccettabili" che "dimostrano ancora una volta come la sinistra abbia voltato le spalle alle famiglie in difficoltà economica di Torino e del Piemonte".