Da Torino a Sorrento, un medico in bici per raccolta fondi

Una pedalata in solitaria da Torino a Sorrento per raccogliere donazioni da destinare alla ricerca. L'iniziativa è di un medico torinese, il professor Massimo Di Maio, che inforcherà la bicicletta sabato 27 agosto con l'obiettivo di raggiungere la sua città natale in sette giorni attraversando Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Di Maio è direttore di Oncologia medica universitaria dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il proposito di questo evento sportivo benefico è sollecitare donazioni e raccogliere fondi per la Fondazione scientifica Mauriziana onlus, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca scientifica, condotti presso l'Oncologia dell'ospedale torinese. Il viaggio del medico, che comincerà alle 8:30 di domani dal Giardino parlante del Mauriziano, sarà seguito da Oncoinfo.it (https://oncoinfo.it/rubrica/il-giro-ditalia/). Ogni tappa proporrà un tema di riflessione all'oncologo ed al pubblico. "Massimo - osserva un comunicato della Città della Salute di Torino - ci metterà l'energia delle gambe, ma per sostenere i progetti di ricerca occorrono finanziamenti".