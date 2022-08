Covid: in Piemonte 1.333 nuovi casi, -15 ricoverati

I nuovi casi accertati di Covid in Piemonte oggi sono 1.333, con un tasso di positività del 9,4%. I tamponi diagnostici processati sono 14.168, di cui 13684 test antigenici. In calo il numero dei ricoverati: in terapia intensiva -2, il totale scende a 6, negli altri reparti -13, con dato complessivo a 300. È stato registrato un decesso. Tutti i dati sono stati pubblicati dalla Regione Piemonte nell'aggiornamento sulla situazione epidemiologica.