PAESE DEI BALOCCHI

Perché agli italiani piacciono i cialtroni

Venghino siori venghino. Siamo a un mese dalle elezioni e al mercato elettorale trionfano gli imbonitori. Ma perché continuiamo a cascarci? Com'è cambiata la politica e la delusione degli elettori alla perenne ricerca di una novità. Intervista al prof. Cepernich

Non c’è niente da fare, gira e rigira, gli elettori finiscono sempre al punto di partenza. Ipnotizzati dall’imbonitore di turno, pronti a credere a chi la spara più grossa. Diciamoci la verità, ci piacciono i cialtroni. Quelli che in fondo un po’ ci assomigliano, che quando la strada è lunga scelgono la scorciatoia, che alla subordinata preferiscono la battuta a effetto. Tra un mese si vota e la campagna elettorale finora non è stato altro che un lungo elenco di boutade e strafalcioni. Tra chi parla senza cognizione di flat tax e chi è convinto che i rigassificatori servano a estrarre il gas dal mare. È l’esaltazione della mediocrità, la congiura dei peggiori a danno dell’Italia. E chissà che forse ce lo meritiamo.

“È stato detto che la democrazia sia la peggior forma di governo, ad eccezione di tutte le altre fin qui sperimentate” dice Sabino Cassese parafrasando il grande Winston Churchill. “A giudicare dai risultati, infatti, il regime che dovrebbe garantire a tutti i cittadini il diritto di essere guidati da leader competenti e capaci (…), somiglia troppo spesso al regno dell’irrazionalità e dell’ignoranza: molti elettori compiono le loro scelte sulla base dell’emozione o del pregiudizio” prosegue il giurista nel suo libro, La democrazia e i suoi limiti. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde, se è vero che molti elettori ammettono di decidere chi votare pochi minuti prima di trovarsi di fronte alla scheda, magari scegliendo il simbolo più accattivante o ripescando dalla memoria quella frase o quel sorriso di un leader piuttosto che l’altro.

Cristopher Cepernich insegna Sociologia della comunicazione all’Università di Torino e studia da anni i sistemi di comunicazione politica. Che lui ci abbia capito qualcosa di più? “Non è impossibile offrire un’interpretazione di quanto sta accadendo ormai da venti o trent’anni” assicura.

Si risale, insomma, alla fine della Prima repubblica?

“Sì, dobbiamo tornare indietro a quando i partiti si sono spogliati da quello che era il senso stesso della loro esistenza e gli elettori si sono ritrovati a vagare alla ricerca di un senso”.

La fine delle grandi ideologie.

“Proprio così. I partiti sono nati per mediare le istanze della società. Intrattenere relazioni al loro interno e nei centri della socialità; penso alle fabbriche, alle università, le scuole. Oggi sono solo dei grandi comitati elettorali che si attivano al momento delle elezioni”.

Insomma, delle scatole vuote?

“In molti casi è così. Ed è per questo che è diventata centrale la comunicazione. La politica è diventata mera questione di marketing: si individua un target di riferimento, si cerca il messaggio più efficace e lo si diffonde attraverso i social e i manifesti”.

E così si ottiene il consenso?

“La verità è che il consenso non si ottiene l’ultimo mese di campagna elettorale. Si costruisce giorno dopo giorno nelle interazioni sociali che la politica dovrebbe attivare all’interno di una comunità”.

Per anni la politica ha provato a spiegare processi complessi, oggi il percorso è inverso: la semplificazione di ogni questione ha portato a una consapevolezza sempre minore del cittadino/elettore…

“È un’altra conseguenza di ciò che si diceva prima. Se la politica si riduce a poche settimane di campagna elettorale le regole del gioco cambiano: il messaggio deve essere semplice e immediato. Torniamo al marketing. Non c’è il tempo per spiegare la complessità”.

E così ci ritroviamo ancora di fronte a una schiera d’imbonitori che promettono questo e quello: meno tasse, pensioni più alte, bonus, sostegni. E alla fine chi paga?

“Più o meno sempre gli stessi. Oggi l’elettore è molto deluso, direi sconfortato e lo dimostrano i dati relativi all’affluenza che segue un trend in costante discesa. In fondo quando sei deluso da chi hai scelto la volta prima cosa fai? O resti a casa o voti un altro”.

E così alla fine è chi governa che finisce sempre a casa.

“Gli italiani oggi si fidano di ciò che ancora non hanno provato. Cercano la novità. C’è una sorta di predisposizione fideistica: non ci credono, ci sperano. Quando arrivi a questo punto vuol dire che non c’è più nessun legame reale e razionale con la politica. È successo per il M5s, poi per la Lega ora è il turno di Fratelli d’Italia”.

Lei pensa che gli italiani siano delusi da questa legislatura?

“Intendiamoci: gli italiani sanno valutare le azioni di un governo e riconoscono la serietà di Mario Draghi nel quale la maggior parte degli elettori dichiara di avere fiducia. Allo stesso modo, però, non riescono a riconoscere autorevolezza alla politica, banalmente perché non ce l’ha”.

Secondo lei prima non era così?

“Nella Prima repubblica si sceglieva un partito sulla base di un’appartenenza ideologica, su una comune visione del mondo. Oggi, nell’epoca dell’individualismo, si bada molto di più a prediligere il partito che pensi possa garantire te stesso. Detto questo però il voto resta un atto che molti compiono in modo irrazionale, sulla base di aspetti tipicamente emozionali. Mi spiego meglio: la maggior parte delle persone non vota in seguito a un’analisi politica ed economica; ma in base alle proprie esperienze e al proprio vissuto”.