M5s, al via campagna elettorale con banchetti

A Torino ha preso il via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il rispetto dell’ambiente, la transizione ecologica, la tutela e l’ampliamento dei diritti civili e sociali, il salario minimo sono solo alcune delle battaglie più care alla comunità del Movimento 5 Stelle. Nei prossimi giorni sono numerosi i banchetti organizzati in provincia di Torino, tra sabato 27 e domenica 28 agosto. Oltre agli attivisti, saranno presenti i portavoce nelle istituzioni e i candidati al Parlamento.