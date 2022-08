Tecnici bloccati in ascensore a 15 metri da terra, salvati

I vigili del fuoco sono intervenuti a Ciriè (Torino) per portare in salvo due dipendenti di un'azienda specializzata nell'assemblaggio di unità motrici per l'autotrazione rimasti bloccati, a 15 meri di altezza, nella cabina dell'ascensore abbinata all'elevatore del magazzino automatico. I sistemi di sicurezza impedivano il ripristino, sono così intervenute la squadra 22 della centrale Vvf di corso Regina, quella dei volontari di San Maurizio e il nucleo SAF (speleo alpino fluviale). Prima il macchinario è stato messo in sicurezza poi due soccorritori hanno raggiunto o tecnici bloccati e, con un imbrago legato ad una fune, li hanno accompagnati nella discesa fino al suolo.