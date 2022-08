Estate: controlli in strutture ricettive Vco, multe e denunce

Multe per 20 mila euro, cinque denunce alla magistratura e tre provvedimenti di sospensione dell'attività sono il prodotto di controlli dei carabinieri nelle strutture ricettive del Vco nel corso dei mesi estivi. Sono stati ispezionati una trentina fra alberghi, campeggi, bed & breakfast e residence. Dal comando di Verbania dell'Arma si afferma che il complesso degli accertamenti ha "fotografato una situazione tutto sommato positiva". In ogni caso i controlli proseguiranno "per monitorare e garantire il rispetto delle normative a tutela dei consumatori". Le denunce sono scattate per carenze igienico sanitarie o in materia di sicurezza. E' stato anche individuato un lavoratore in nero. Si è trattato del segmento provinciale di una campagna di controlli attivata a livello nazionale dal Comando generale dell'Arma. Le operazioni sono state svolte dai militari delle stazioni competenti per territorio affiancati dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Verbania e del Nas di Torino.