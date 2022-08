Sicurezza, Daspo "Willy" per due giovani nel Vco

Il Daspo "Willy" è stato spiccato dal questore del Vco, Luigi Nappi, per due giovani della provincia. Si tratta di un ventunenne di origine albanese e un sedicenne di Domodossola. Le misure vietano ai due, per un anno, l'accesso ai locali pubblici dove si sono resi protagonisti di episodi di violenza e impediscono loro anche di stazionarvi nelle immediate vicinanze. Il provvedimento è soprannominato "Daspo Willy" perché si basa sulle modifiche al Decreto Legge nr.14 del 2017, riguardante la sicurezza delle città, introdotte a seguito all'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020 Il ventunenne di origine albanese, nella tarda serata del 30 luglio scorso, nei pressi di un locale sul lungolago aveva colpito al volto con numerosi pugni un giovane, procurandogli gravi lesioni e costringendolo a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Verbania. Il secondo, minorenne di Domodossola già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza e di spaccio di sostanze stupefacenti, il 31 luglio scorso in discoteca aveva colpito al volto un coetaneo con pugni, mandandolo all'ospedale. Per un anno, dunque, i due giovani non potranno entrare né avvicinarsi ai locali dove si sono resi protagonisti degli episodi di violenza. La violazione del divieto comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo adottato dal Questore di Verbania nel 2022.