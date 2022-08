Cardinale più giovane, qui con spirito fratello piccolo

"Sono qui con lo spirito del fratello piccolo in mezzo agli altri più esperti di me": a parlare è il cardinale più giovane del mondo, Giorgio Marengo, originario di Cuneo ma da oltre vent'anni missionario in Mongolia. Guida una delle comunità cattoliche più piccole del mondo, 1450 anime che da oggi hanno come guida un “principe” della Chiesa. Ad accompagnarlo in Vaticano sono un gruppetto di persone arrivate dalla sua comunità in Asia, dal 2020 è Prefetto apostolico di Ulaanbaatar, compresi alcuni membri delle istituzioni locali. Ma ci sono anche i confratelli missionari della Consolata e gli amici scout con i quali ha mosso in Piemonte i primi passi nel mondo del volontariato e della Chiesa. Sulla scelta del Papa di crearlo cardinale sottolinea che "è un segno evangelico e profetico dell'attenzione per le realtà minoritarie perché Papa Francesco sceglie la logica del Vangelo e non quella del mondo". E infatti Bergoglio, tra i cinque nuovi cardinali italiani, ha voluto un missionario, alla guida di una comunità più piccola di qualsiasi parrocchia sperduta in Italia, lasciando invece senza cardinale sedi che tradizionalmente lo avevano sempre avuto, da Milano a Venezia, per fare solo un paio di esempi. Quanto al suo futuro ruolo nella Chiesa, "spero di poter continuare l'esperienza finora fatta, in punta di piedi, insieme alla gente alla quale sono stato inviato. Offrirò il mio essere missionario - dice il neo cardinale -, una esperienza che penso possa dare qualcosa alla Chiesa del resto del mondo". Per il resto "mi metterò in ascolto dei cardinali più esperti di me". Marengo sceglie di non commentare i rapporti tra la Santa Sede e la Cina, "non sono competente su questo argomento", e sulla eventuale visita di Francesco a Pechino, considerato che mai nella storia un Papa è stato in Cina, si limita a dire: "Per il successore di Pietro nulla è impossibile, confidiamo nei miracoli". La scelta del Pontefice è caduta su un italiano che rappresenta però la Chiesa in Asia. "Il Papa crede nella capacità che hanno i popoli dell'Asia di convivere pacificamente e di trovare soluzioni non violente e soprattutto sagge ai conflitti. L'Asia ha una storia antichissima di fede cristiana, anche se è minoranza nel continente, e il dialogo interreligioso è una realtà di tutti giorni". Infine lui, cardinale italiano a Ulaanbaatar, città della quale è finanche difficile pronunciarne il nome, confida: "Stare in Mongolia mi ha insegnato che è importante essere radicati nella propria identità anche se certe volte mi sento più a casa mia in Mongolia piuttosto che in Italia".