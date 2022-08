Energia, fonti governo: misure no imminenti, lavoro su dossier

Il governo monitora l'emergenza rincari, soprattutto sul fronte gas, e lavora per nuove misure a tutela di famiglie e imprese. Ma fonti di governo spiegano all'agenzia stampa Adnkronos che "i tempi sono prematuri per un intervento già settimana prossima" come chiesto a gran voce da più forze politiche, in pressing anche per via della campagna elettorale. "Sicuramente, probabilmente nella giornata di martedì, si terrà una riunione per fare il punto, ma è arduo pensare a un intervento già nei prossimi giorni, non ci sono i tempi tecnici per far di conto", ribadisce la stessa fonte, spiegando che bisogna attendere il gettito fiscale di agosto, capire a quanto ammonta l'extra per rifinanziare le misure di sostegno in scadenza (come il taglio delle accise sui carburanti), e intanto continuare a cercare risorse aggiuntive, anche tra le pieghe di bilancio".