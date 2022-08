Tav: Montaruli (FdI), non è dissenso ma sovversione

"Tutti i partiti prendano distanze dall'estremismo No Tav perché gli incappucciati si alimentano delle ambiguità di cui troppo spesso si è resa colpevole la politica, anche con ruoli di Governo della città metropolitana e della Nazione, in questi anni". Lo afferma Augusta Montaruli, deputato torinese di FdI. "L'unica a parlare chiaro è stata sempre Fratelli d'Italia: la Tav si deve fare e chi tenta di sabotarla deve essere consegnato alla giustizia in tempi immediati. Quello a cui assistiamo - prosegue Montaruli - non è dissenso ma sovversione. Le forze dell'ordine impegnate in Val Susa, a cui va la nostra vicinanza, devono essere sostenute. Non bastano le pacche sulle spalle ma i fatti: più uomini, più dotazioni, avanti con l'opera e nessuno spazio a chi usa quel territorio per giocare alla guerriglia sulla pelle dei piemontesi e degli italiani. Inoltre continuiamo a chiedere lo sgombero di Askatasuna".