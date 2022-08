Covid: in Piemonte 937 nuovi casi, positività 11,2%

In Piemonte sono 937 i nuovi casi di Covid accertati, con un tasso di positività dell'11,2%, rispetto agli 8.376 tamponi diagnostici processati. Sono i dati dell'aggiornamento sulla situazione epidemiologica pubblicati dalla Regione. Positivi: 937 (di cui 930 a test antigenico). Stabile il numero dei ricoverati: in terapia intensiva +1, numero totale 7, negli altri reparti +1, dato complessivo 288. Non è stato registrato alcun decesso.