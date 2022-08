Tav: Gallo (Pd), solidarietà ad agenti e abitanti della zona

"Condanniamo senza se e senza ma l'aggressione subita dalle forze dell'ordine nella notte a San Didero. Agli agenti va la nostra solidarietà come va a lavoratori e abitanti della zona che da troppo tempo si trovano su un teatro di scontri che purtroppo si ripetono, troppo spesso. La Tav è un opera strategica per il nostro territorio e il Paese intero e va completata nel più breve tempo possibile". Lo dichiara Raffaele Gallo, presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte commentando le tensioni della scorsa notte in Valle di Susa.