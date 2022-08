Tav: Gariglio (Pd), necessaria risposta forte e rapida dello Stato

"Gli assalti e le minacce ai cantieri Tav non possono essere tollerati. Queste azioni vandaliche continuano a creare problemi ai cittadini, pericoli alle Forze dell'Ordine e ritardi alla realizzazione dell'opera". Lo dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio e candidato alle elezioni politiche nel Collegio di Collegno, sul nuovo raid nella Val di Susa. "E' palese che la crisi di governo - prosegue Gariglio - abbia rivitalizzato in questi mesi estivi le frange violente che si oppongono all'opera, ma è altrettanto necessaria una risposta forte e rapida da parte dello Stato" .