Ministro Guerini: "Leva obbligatoria proposta estemporanea"

"La leva obbligatoria è stata senza dubbio un elemento importante nella storia del Paese, fungendo anche da strumento di unificazione nazionale, ma riproporla oggi significa avere una visione decisamente datata che non risponde minimamente alle esigenze militari del nostro tempo". Lo afferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. . "Nel presente - prosegue Guerini - avere Forze Armate efficienti e capaci di difendere il Paese, dentro i confini e fuori dai confini nazionali, significa avere Forze Armate altamente professionalizzate e attrezzate con le più avanzate tecnologie e i più adeguati sistemi d'arma". "E' stato il passaggio ad un modello 'professionale' che ha permesso al nostro esercito di essere quello che è oggi: un'eccellenza apprezzata in tutto il mondo in termini di capacità, affidabilità e modus operandi. Rivedere questo modello non solo sarebbe una spesa non sostenibile, ma metterebbe in discussione l'eccellenza raggiunta. Mi pare una proposta senza consapevolezza e senza visione. Estemporaneità da campagna elettorale", conclude il ministro.