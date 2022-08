Il ballo di Gusmeroli

Dicono che… mai come in questo caso il deputato leghista Alberto Gusmeroli abbia reso onore al detto “Siamo in ballo e balliamo”. E infatti il parlamentare del Carroccio, candidato nel collegio uninominale dell'alto Piemonte, si è presentato persino all’Estate insieme di Novara per provare a strappare qualche voto in più in una città dove il sorpasso di Fratelli d’Italia, dato ormai per scontato quasi ovunque, brucerebbe ancora più che altrove. Il sindaco Alessandro Canelli non ha avuto remore a lasciare la pista al compagno di partito, seppur tra i mugugni dei presenti che si sono ritrovati catapultati in una succursale di Pontida.