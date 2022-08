Morte avvocato Mirate, rito funebre in forma privata

Oggi pomeriggio al tempio crematorio di Asti l'ultimo saluto, in forma strettamente privata, all'avvocato astigiano Aldo Mirate. 79 anni, morto giovedì sera nella clinica di Santena (Torino), in cui si trovava da qualche tempo, dopo essere stato colpito da una grave emorragia cerebrale lo scorso 28 maggio nella sua casa di Valgera, alle porte di Asti. L'amico e collega, avvocato Alberto Avidano, lo ricorda in una lettera. "Sono maledettamente commosso, ancora incredulo di doverlo fare, non rassegnato a non sentire più le ruote del trolley che preannunziano il Tuo arrivo in studio, con un carico di fascicoli, di programmi per il giorno dopo, e una ventata di energia che solo il Tuo carisma riusciva a suscitare in me, in tutti noi. Faccio fatica perché mille e ancora mille sono i ricordi di questi 35 anni vissuti insieme, tra processi e vita privata", si legge nella lettera.