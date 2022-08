Edisu Piemonte propone Campus Europeo Sostenibile

Un progetto transnazionale per scrivere insieme le linee guida per la progettazione e la gestione del Campus Europeo Sostenibile. La proposta è stata lanciata da Edisu Piemonte al 41esimo French German Colloquium on Student Affairs and Services, dedicato ai temi della sostenibilità, innovazione e digitale e che ha riunito a Friburgo gli enti europei del diritto allo studio per riflettere sull'esperienza degli studenti delle residenze universitarie durante e dopo la pandemia, sulle innovazioni e i nuovi bisogni. "Credo fortemente nella cooperazione internazionale come strumento di crescita", sottolinea il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti, intervenuto, anche in qualità di delegato Andisu (l'associazione che unisce gli Enti per il diritto allo studio italiani), per raccontare le esperienze regionali e nazionali e le prospettive future sul tema della sostenibilità nelle residenze universitarie. "La partecipazione alle Conferenze europee ed internazionali fa parte della mission di Edisu Piemonte - rileva la direttrice generale, Donatella D'Amico -. Si tratta di eccezionali occasioni dove si costruisce una rete di relazioni e supporto, utilissima per verificare se l'orientamento intrapreso dal singolo Paese sia in linea con le esigenze comunitarie e per una implementazione dei servizi propri del diritto allo studio".