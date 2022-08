Clima: Coldiretti, nel Cuneese -30% produzione miele

L'andamento del clima ha fatto registrare nella provincia di Cuneo un calo del 30% nella produzione del miele, con le fioriture estive del castagno e del tiglio condizionate dal caldo e la melata di bosco completamente scomparsa. E' quanto emerge dal bilancio di Coldiretti sulla stagione apistica 2022. "Dopo le prime interessanti produzioni di miele di ciliegio, millefiori e tarassaco, con una media di 10 Kg/alveare, si è registrato - osserva l'associazione - un deludente raccolto di miele di acacia, con una media di 5-10 Kg/alveare; in estate per il miele di castagno e tiglio si è arrivati a produzioni massime di 25 Kg/alveare ma in alcune zone il caldo ha tagliato il raccolto di miele fino a 10 Kg/alveare". Ad incidere pesantemente sul calo produttivo è stata la mancata produzione della melata di bosco, miele caratteristico della stagione estiva che, dopo annate di produzioni molto consistenti e una progressiva diminuzione nelle ultime stagioni, ha toccato il minimo storico nel 2022 con la metcalfa (un insetto che nutrendosi della linfa delle piante produce una sostanza zuccherina che attira le api consentendo la produzione di questo particolare miele) praticamente scomparso dai boschi cuneesi. Coldiretti sottolinea che "oltre alla spallata del clima gli apicoltori devono far fronte all'esplosione dei costi per le tensioni internazionali generate dalla guerra in Ucraina".