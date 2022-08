Energia: allarme imprese artigiane, massimo storico bollette

"Il caro-energia è l'emergenza che dovrà essere affrontata per prima dal nuovo Governo In continuità con le azioni calmieratrici già messe in campo dal Governo Draghi. Abbiamo apprezzato lo sforzo che il legislatore ha messo in campo in questo lungo periodo di difficoltà, ma dobbiamo lamentare l'assoluta insufficienza e inadeguatezza degli aiuti per l'abbattimento dei costi. L'azzeramento degli oneri generali di sistema ai valori di oggi della bolletta dell'energia elettrica, praticamente incide per meno del 10% del totale dei costi. È veramente poca cosa. Certo abbiamo un ulteriore aiuto con contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per i maggiori costi del gas e dell’elettricità sostenuti nel 2022 rispetto a quelli del 2019, ma siamo veramente lontani dal considerarlo un aiuto importante". Lo afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. "Le cause dei rincari - osserva - vanno affrontate in modo strutturale. Occorre attuare incisive politiche di diversificazione del mix energetico, puntando sulla riduzione della dipendenza dal gas russo, investendo sulle energie rinnovabili e sull'efficienza". Altrettanto importante, secondo De Santis, intervenire sulla composizione tariffaria "con una misura strutturale di riduzione degli oneri generali in bolletta e il loro finanziamento mediante altre forme di gettito. Non possiamo affrontare l'autunno e l'inverno con il rischio che il caro bolletta ci porti verso una nuova recessione, dopo le fatiche che il sistema produttivo sta facendo per cercare di 'rimanere aperto'".