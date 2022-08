Loretta Masenga responsabile forza vendita Fca Bank Italia

Loretta Masenga è la nuova sales field force manager di FCA Bank Italia, all'interno del team sales & marketing guidato da Simone Lo Piccolo. Laureata in matematica alla Università degli Studi di Torino, arriva in FCA Bank Italia da Santander Consumer Bank Spa dove ha lavorato per 16 anni e dove dallo scorso marzo era responsabile del network delle filiali e degli agenti. In Santander Consumer Bank, dove era entrata nel 2006, Loretta Masenga è stata business intelligence manager all'interno della divisione auto business & durable e diventando nel 2013 capo della divisione. Nel 2017 ha assunto il ruolo di head of branch network, arrivando a gestire 22 filiali e oltre 150 dipendenti. Il suo percorso professionale era iniziato nel 1998 in Finconsumo Banca, dove dal 2000 (e fino al passaggio in Santander Consumer Bank) aveva seguito le attività del financial condition office, in particolare per la divisione auto business & durable. L'arrivo di Loretta Masenga - si legge nella nota di FCA Bank Italia - rientra in una più ampia strategia volta a estendere e ristrutturare l'area vendite per il mercato Italia. Infatti ricoprirà il ruolo di responsabile di tutta la forza vendita e, all'interno del team commerciale, sara' la referente per diversi brand seguiti da FCA Bank.