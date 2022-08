Pnrr: Torino, oltre 3.5 mln per progetti persone disabili

In arrivo a Torino 3 milioni e 575 mila euro di fondi Pnrr per progetti rivolti a persone con disabilità, ai quali si aggiungono 546mila euro di risorse della Città necessarie per riqualificare immobili comunali particolarmente degradati. La Giunta ha approvato oggi, su proposta dell'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli e della vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro, la convenzione con il ministero del Lavoro e Politiche Sociali per l'avvio di 5 progetti, articolati in 10 piani operativi, rivolti alle persone con disabilità e rientranti nel Pnrr sociale. I progetti accoglieranno 60 persone attraverso percorsi individualizzati, di abilitazione, autonomia e formazione-lavoro, riqualificando, al tempo stesso, spazi comunali e del privato sociale. Gli interventi si concluderanno entro marzo 2026 e gli edifici pubblici saranno assegnati in concessione agli enti del privato sociale, mentre su quelli privati sarà apposto un vincolo di destinazione d'uso. Nell'ambito del Pnrr sociale, la Città ha candidato 19 progettualità rivolte, oltre che alla disabilità, a persone anziane, minori e in condizioni di marginalità e fragilità, con un finanziamento potenziale di oltre 15 milioni nel prossimo triennio.