Maltempo: allagamenti e disagi a Moncalieri e Nichelino

Grossi disagi, ieri sera, nella cintura sud di Torino, in particolare a Nichelino e Moncalieri, a causa del maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno soccorso alcune persone rimaste bloccate con la propria auto nei pressi di un sottopasso. All'ospedale Santa Croce di Moncalieri, nel reparto di medicina nucleare è crollato un pezzo del controsoffitto, ma non ci sono stati feriti. Sempre a Moncalieri quasi tutti i sottopassi sono stati chiusi per motivi di sicurezza, mentre sono state molte le chiamate dei residenti per garage e cantine allagate.