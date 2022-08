Pernigotti: sindacati, vediamo luce in fondo al tunnel

"Dopo molti anni è stato finalmente presentato un piano industriale dettagliato e di prospettiva che valorizza il marchio storico Pernigotti, rilancia la produzione dello stabilimento di Novi Ligure e tutela i livelli occupazionali attuali, con importanti prospettive di formazione e riqualificazione professionale. Accogliamo, quindi, positivamente l'acquisizione da parte di Jp Morgan e la sinergia con Walcor esplicitata nel piano strategico presentato oggi, auspicando una sua rapida attuazione". Lo affermano, in un comunicato congiunto, Fai, Flai, Uila, dopo l'incontro in videoconferenza con i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle aziende coinvolte e delle Regioni Piemonte e Lombardia. L'accordo prevede la cessione dell'intero pacchetto azionario e degli asset Pernigotti e punta all'immediata riapertura della fabbrica alessandrina. Il closing è previsto entro la fine di settembre; intanto, riprendono le produzioni del sito di Novi per garantire la prossima campagna natalizia. "In attesa di valutare attentamente i contenuti del piano entro il prossimo incontro, previsto per il 12 settembre, auspichiamo una valutazione positiva anche da parte della direzione generale degli ammortizzatori sociali, per la proroga della cassa integrazione scaduta lo scorso 30 giugno", concludono le sigle unite. "Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel - commenta Raffaele Benedetto (Flai Cgil Alessandria) - anche se restano step fondamentali da superare. Di certo, a nostro avviso, deve esserci la continuità, perché senza salterebbe eventualmente anche la cassa precedente e tutta l'operazione".