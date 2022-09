RETROSCENA

Centrodestra, la Lega cola a Picco e FdI riparte da (azienda) Zero

Dal 26 settembre per Cirio iniziano le grane. Il partito della Meloni si prepara a presentare il conto, a cominciare proprio dalla sanità. Entro l'autunno c'è da nominare il direttore della Super Asl. Il nodo delle quote rosa nel caso l'assessora Chiorino vada alla Camera

Stavolta Alberto Cirio non potrà affidarsi alla consumata strategia dell’opossum. Di fronte alle richieste che, dopo il risultato delle elezioni politiche destinato a ribaltare sia pure indirettamente ma con effetti che saranno evidenti i pesi all’interno della maggioranza di governo del Piemonte, arriveranno dai Fratelli d’Italia il governatore non potrà cavarsela fingendosi morto imitando il simpatico marsupiale. Per lui se non sarà un inferno (rispetto a quanto vissuto fino ad oggi), poco ci mancherà. Non andrà meglio alla Lega che nel cammino verso le regionali del 2024 si troverà di fronte una ripida mulattiera. La strategia elettorale impone ai vertici del partito di Giorgia Meloni di tenere ben coperti i piani pronti a scattare non appena le urne forniranno il risultato ampiamente annunciato da tutti i sondaggi.

Tuttavia, non serve la sfera di cristallo per prevedere quel che succederà e a cui si stanno preparando i Fratelli che, quando ancora i numeri a loro favore non erano ancora così alti e le elezioni anticipate non erano alle viste, avevano già fatto ballare (e imballare) la maggioranza di centrodestra su più di un tema: dalla legge sul gioco d’azzardo alle nomine dell’ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris, alla legge sugli affidi, passando per altre questioni che alla luce di quanto accadrà rappresentano solo un leggero antipasto.

Facile, se non scontato, che sia la materia principale dell’azione della politica regionale e del suo bilancio quella su cui punterà la forza politica per cui si preconizza un successo schiacciante sul principale alleato. Oggi la sanità piemontese è totale appannaggio della Lega: del partito di Matteo Salvini è l’assessore Luigi Icardi, così come il presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco, molto vicino alla Lega è il direttore regionale Mario Minola, succeduto al leghista Fabio Aimar rimasto sempre in corso Regina con ruolo di peso. E, come fa notare una fonte di primo piano di FdI, “con la scusa della spoliticizzazione dei direttori generali, ci siano trovati quasi tutti leghisti ai vertici delle aziende sanitarie”.

Non solo leghista, ma uno degli uomini più forti del partito nella sanità, è l’attuale direttore dell’Asl Città di Torino, una delle aziende più grandi e importanti della regione. Carlo Picco è anche il manager cui è stata affidata la gestione e gestazione commissariale dell’Azienda Sanitaria Zero, la super Asl voluta fortemente da Icardi e modellata sulla falsariga (ma con molte varianti) di quella in funzione da un bel po’ di anni in Veneto. Tornato in Piemonte dopo una breve esperienza al vertice del Policlinico di Palermo e ruoli di vertice nella sanità lombarda, Picco è stato nominato alla guida dell’azienda territoriale, ma subito dopo gli è stata assegnata dalla Regione con decisione dell’assemblea di Via Alfieri anche un’altra poltrona di peso, quella di componente del comitato di gestione della Compagnia di San Paolo. Per il manager, dipendente della Regione nel suo ruolo sanitario e rappresentante dell’ente sul fronte della fondazione di corso Vittorio Emanuele, il terzo ruolo ovvero quello di commissario dell’Azienda Zero nello schema della Lega è solo un passaggio in vista della piena investitura a direttore generale della Super Asl. Uno schema che, però, oggi sembra meno solido rispetto a quello che appariva fino a poco tempo fa.

Più fonti di FdI confermano che la nomina del direttore generale di Azienda Zero, prevista entro la fine dell’anno, ma con ogni probabilità anticipato ad ottobre, sarà una delle prime questioni su cui si misureranno le richieste del partito della Meloni. Fratelli d’Italia, forte di un esito del voto che porterà a doppiare la Lega, difficilmente lascerà anche questa posizione di rilievo della sanità al partito di Salvini. Tanto più che a rafforzare il pacchetto di richieste di riequilibrio alla luce dell’esito elettorale potrebbe inserirsi un ulteriore elemento nient’affatto di secondo piano. FdI potrebbe infatti perdere un consigliere regionale.

Ciò che appare paradossale è quanto accadrebbe nel caso in cui l’attuale assessore al Lavoro Elena Chiorino vincesse nel collegio uninominale Torino1 e per lei si aprissero la porte di Montecitorio. In quel caso l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale porterebbe alle sue dimissioni, ma visto che la sua elezione è avvenuta nel cosiddetto listino del presidente, a subentrargli sarebbe colui o colei che tra i non eletti su tutto il territorio regionale ha ottenuto il maggior quoziente. Chi sia il possibile predestinato non è ancora chiaro in attesa di conteggi accurati, ma i vertici dei Fratelli già sanno che non sarà uno dei loro, probabilmente si tratterà di un leghista.

Quindi il gruppo meloniano a Palazzo Lascaris scenderebbe da cinque a quattro, tornando alla composizione originaria prima dell’approdo dell’ex azzurro Carlo Riva Vercellotti. E, dunque, potrebbe essere proprio l’ex presidente della Provincia di Vercelli, oppure l’attuale capogruppo Paolo Bongioanni o Davide Nicco a prendere il posto di Chiorino in giunta, dove Maurizio Marrone nei mesi scorsi aveva visto accrescere le sue deleghe. Ma anche qui si profila una grana, perché salterebbe l’equilibrio di genere nell’esecutivo di piazza Castello. Non avendo donne nel gruppo e non potendo, ad oggi, nominare un esterno giacché i tre posti già occupati dai leghisti Vittoria Poggio e Matteo Marnati e dal forzitaliota Marco Gabusi, toccherà ad altri, come fanno notare i Fratelli, risolvere la questione. E a Cirio prepararsi a un lungo cammino in salita dal 26 settembre fino alla fine della legislatura. Senza neppure poter provare a fare l’opossum. I Fratelli son pronti, fin d’ora, a tirarlo per la coda.