Dl sostegni: Uncem, importante l'incremento di 400 milioni

"E' molto importante quanto previsto dal Decreto Aiuti-ter - in conversione in Parlamento nei prossimi giorni - con l'incremento di 400 milioni di euro (350 in favore dei Comuni e 50 delle Città metropolitane e delle Province) dei fondi per il caro energia". A sostenerlo è l'Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani) in una nota, in cui spiega: "Queste risorse, finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, si aggiungono ai 250 milioni (200 ai Comuni e 50 a Province e Città metropolitane) previsti, in prima battuta, dal primo decreto energia, già aumentati di ulteriori 170 milioni (150 ai Comuni e 20 agli enti intermedi) dal primo decreto aiuti". "Per fronteggiare le maggiori spese derivanti dai rincari di energia elettrica e gas - riassume l'Uncem - gli Enti locali possono contare quindi complessivamente su 820 milioni di euro (700 a Comuni e 120 a Province e Città metropolitane), cui si sommano gli eventuali utilizzi degli avanzi dei fondi Covid 2020 e 2021. Il contributo sappiamo che sarà ripartito, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e il ministro per gli Affari regionali, entro il 30 settembre 2022. Momentaneamente, per stimare l'importo, i Comuni - spiega l'Uncem - possono tener conto del fatto che l'aggiunta va a raddoppiare le risorse assegnate in prima battuta con il Decreto Interno 1 giugno 2022 e successivamente con il 22 luglio 2022. Province e città metropolitane potranno invece contare su risorse aggiuntive pari al 71%".