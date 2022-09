Sanità: Asl To4, in corso recupero liste d'attesa dopo Covid

Per recuperare i ritardi dovuti alla sospensione nel periodo Covid dell’attività chirurgica ordinaria e per recuperare la conseguente criticità sui tempi di attesa, l'Asl To4 ha messo in campo tutte le azioni possibili. Lo riferisce in una nota in cui specifica che in particolare è stata fatto riorganizzando la programmazione delle sale operatorie in regime istituzionale e ricorrendo a sedute operatorie extra-orario, in regime di prestazioni aggiuntive a favore del proprio personale dipendente. Nonostante la saturazione delle risorse interne, si è reso necessario, per fornire una risposta agli utenti ancora in attesa di intervento, fare leva su ogni strumento messo a disposizione dalla normativa regionale. L'Azienda ha quindi pubblicato un avviso di manifestazione di interesse volto alle strutture private accreditate e private autorizzate per verificare la disponibilità di spazi e servizi utili per l'esecuzione di interventi chirurgici in elezione, da effettuare con chirurghi dipendenti dell'Asl To4. Tutte le operazioni illustrate sono interamente a valere su fondi regionali vincolati, che ammontano complessivamente a circa 4,3 milioni di euro, utilizzabili per risorse interne, privato accreditato e meno dell'8% ipotizzato per privato puro.