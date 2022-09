URNE VIRTUALI

M5s e Terzo Polo col vento in poppa

Mentre centrodestra e centrosinistra arretrano di qualche decimale, crescono i grillini, che ora insidiano la Lega, e il listone di Calenda e Renzi. Forza Italia prosegue il trend negativo. Si allaga la forbice tra FdI e Pd. I dati della Supermedia di YouTrend

Fratelli d’Italia è stabile in vetta alla classifica dei partiti, la coalizione di centrodestra in leggera contrazione per via della flessione dell’ala moderata composta da Forza Italia e Noi con l’Italia che complessivamente perdono lo 0-7%, mentre il Terzo Polo continua a consolidare la posizione e ora è sopra il 6%. Ma ad avvantaggiarsi di un centrodestra che sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva, non è il centrosinistra, bensì il Movimento 5 stelle che guadagna quasi un punto percentuale e ora insidia la Lega sul terzo gradino del podio. È questa la fotografia scattata da Youtrend nella sua settimanale super media degli ultimi sondaggi effettuati.

A livello di coalizioni il centrodestra veleggia al 47,2% (-1 rispetto a una settimana fa) di quasi venti punti sopra Pd e alleati fermi al 28,9% (-0,6). Il Movimento 5 stelle è all’11,8% (+0,9) mentre il Terzo polo si assesta al 6,2% (+0,3). Sfiora il quorum Italexit di Gianluigi Paragone che si arrampica fino al 2,9%.

Liste

FdI 24,1% (-0,2)

Pd 22,3% (-0,4)

Lega 13,2% (-0,2)

M5s 11,8% (+0,9)

Forza Italia 8,1% (-0,3)

Terzo Polo 6,2% (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,5% (+0,1)

Italexit 2,9% (+0,1)

+Europa 2,0% (-0,3)

Noi moderati (Nci-Udc) 1,8% (-0,4)

Ipf-Impegno civico 1,1% (=).

Coalizioni 2022

Centrodestra (FdI-Lega-FI-NcI-Udc) 47,2% (-1,0)

Centrosinistra (Pd-Verdi/SI-+Eu-IPF) 28,9% (-0,6)

M5s 11,8% (+0,9)

Terzo Polo 6,2% (+0,3)

Italexit 2,9 (+0,1)

Altri 3,0 (+0,3)