Energia: FdI, Torino usi dividendi Iren per caro bollette

Il Comune di Torino "ridistribuisca i 18,8 milioni di dividendi ricevuti da Iren ai cittadini e alle imprese che stanno affrontando il caro bollette. E se il sindaco Lo Russo non è convinto dia voce ai torinesi con un referendum, per il quale abbiamo già pronta una delibera". A chiederlo i rappresentanti di FdI che hanno organizzato oggi un'iniziativa elettorale sul caro bollette nel quartiere Vallette. "Il caro bollette - dice la deputata Augusta Montaruli, candidata all'uninominale alla Camera - è una vera e propria trappola per le famiglie che stanno soffocando ma anche per le attività commerciali che rischiano di chiudere. Fronteggiare il caro bollette è una necessità prima di tutto sociale e la politica se ne deve occupare, con misure importanti a livello nazionale, ma anche locale. E non sono ammissibili scaricabarile". Per l'assessore regionale Maurizio Marrone "è paradossale che la stessa sinistra che a livello nazionale chiedeva la tassazione degli extra profitti non lo faccia con le multiservizi a partecipazione pubblica che dipendano da loro. Il Comune sta incassando dagli aumenti dei costi dell'energia, li usi per i cittadini", aggiunge, ricordando che "la Regione, ad esempio, ha messo a bilancio 2,7 milioni per voucher energetici per le strutture residenziali per anziani". Ad auspicare "la collaborazione della maggioranza in Comune", il consigliere FdI Enzo Liardo.