Aeroporto Torino, la migliore estate con traffico record

L'Aeroporto di Torino celebra la migliore estate di sempre, superando nel trimestre giugno-agosto la soglia di 1 milione 250mila passeggeri e abbattendo ogni record. L'incremento di traffico nei tre mesi è pari al 26% sui volumi dello stesso periodo 2019, confermando la ripresa del settore. Dopo due mesi consecutivi, giugno e luglio. che già avevano registrato cifre da primato, agosto segna 427.042 passeggeri, in crescita del 33,3% sullo stesso mese 2019. Fatta eccezione per il biennio pandemico, non accadeva dal 2012 che l'Aeroporto movimentasse più traffico ad agosto che a luglio. L'avvio a novembre 2021 della base Ryanair e di nuovi voli di compagnie come Wizz Air e Volotea ha portato un notevole incremento della connettività dello scalo verso mercati non serviti e ora in grado di generare anche ingenti flussi in incoming per il territorio. Nel trimestre estivo il traffico internazionale, con 593.684 passeggeri (share del 47%) in crescita sul 2019 del 24%, evidenzia vivacità da parte di alcuni mercati. Primeggia la Spagna, a cui si affiancano Paesi non serviti in estate come l'Irlanda, la Danimarca e la Repubblica Ceca e altri come la Grecia, la Romania e la Polonia, dove sono collegate più destinazioni. Il mercato domestico, con 657.120 passeggeri (53%) nel trimestre estivo e un incremento del 31% sul 2019, si conferma trainante, in particolare Catania, Palermo e Bari. "L'esser riusciti a raggiungere questo traguardo è dovuto all'ampio network di voli e destinazioni offerto: si conferma il ruolo dell'aeroporto come volano dell'economia del territorio, ora connesso con mercati prima non raggiunti e in grado di generare importanti flussi di visitatori interessati a Torino e al Piemonte. I record estivi gettano le basi per una stagione invernale che auspichiamo possa essere di successo: tutto il prodotto neve da Nord Europa e Scandinavia è stato confermato e abbiamo 4 nuove destinazioni come Stoccolma, Manchester, Vilnius e Craiova" commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.