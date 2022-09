Elezioni: Bonino, preoccupata dalla ripresa del No alla Tav

"Ho visto con preoccupazione una ripresa del No al Tav. Altri in Puglia stanno sul No al Tap. Altri ancora dicono 'il rigassificatore va bene, ma non qui'. Sarà dura anche governare, tenuto conto dei problemi su bollette, gas eccetera". Lo ha affermato Emma Bonino, intervenendo oggi in collegamento video a Torino alla presentazione dei candidati piemontesi di Più Europa.