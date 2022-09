A Carmagnola inizia la 73/a Sagra del Peperone

La Sagra del Peperone di Carmagnola torna con un ricco programma. La cittadina nel torinese ospita dal 2 all'11 settembre, la 73/a della fiera considerata la più grande manifestazione italiana dedicata all'ortaggio. Dieci giorni di eventi non solo gastronomici, ma anche culturali ed artistici. Molti gli appuntamenti che vedranno come ospiti personalità di vari settori, con momenti di approfondimento sul tema food e di dibattito con imprenditori ed associazioni. Oggi la Sagra viene inaugurata sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola e a seguire lo spettacolo comico di Marta e Gianluca. Domenica, il Peperone Day: di mattina si svolgerà lo storico concorso riservato ai produttori dell'area di coltivazione la grande Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di oltre 250 personaggi in maschera e intrattenimento musicale finale con Sonia De Castelli, il concerto del pianista Luca D'Amato. Tra gli eventi musicali c’è attesa per il concerto al Foro Festival di Cristina d'Avena e Ivana Spagna nella serata di domenica 4 settembre. Il top deejay Bob Sinclar arriverà a Carmagnola l'8 settembre, sempre al Foro, e il 10 settembre Mario Biondi.