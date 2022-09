Morto l'operaio del Tricolore nella battaglia Pernigotti

Nei giorni in cui sembra cominciare a vedersi la luce in fondo al tunnel per l'annunciata vendita del pacchetto azionario a Jp Morgan e la ripresa della produzione a Novi per la prossima campagna natalizia, alla Pernigotti arriva la notizia di una morte che lascia sgomenti colleghi, sindacati, amministratori comunali. Yonny Chavez, 61 anni, tra le anime della lunga battaglia iniziata nel 2018 per salvare la storica azienda di cioccolato e i suoi lavoratori, e' morto dopo una caduta dal balcone. "E' una notizia terribile, siamo tutti sconvolti - fa sapere Rocchino Muliere, sindaco all'epoca della crisi -. Abbiamo vissuto insieme la fase subito dopo la morte del figlio Andrea 21enne nel 2017 durante un'ascensione solitaria sul Monte Bianco, e per la vicenda lavorativa. Yonny era sempre in prima linea per difendere la fabbrica. Sono veramente addolorato". Durante l'assemblea permanente, gli scioperi, le manifestazioni portava sempre il Tricolore sulle spalle, "perché - ripeteva - la nostra fabbrica è italiana, deve restare in Italia e a Novi". Accorato l'appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo "di non essere abbandonati". Aveva portato la bandiera ai 1.700 metri del monte Ebro, sull'appennino ligure-piemontese, meta abituale del figlio Andrea, che sapeva anche a memoria, si dice, la Divina Commedia. "Non ci sono parole per quanto successo. Posso solo ricordare quanto fatto insieme", commenta Piero Frescucci, rsu e collega. "Quando ho iniziato a occuparmi di Pernigotti - spiega Benedetto Raffaele (Flai Cgil) - Chavez stava già trattando l'uscita dallo stabilimento, ma tutti sapevamo del dolore per il figlio e dell'impegno per non fare finire una storia industriale che Novi deve e vuole continuare a scrivere. Era iscritto da noi; come categoria ci stringiamo alla famiglia".