Ucraina: Lo Russo, è questo il momento di non avere dubbi

"Parlando con molte persone, ne incontro alcune preoccupate, che iniziano a chiedersi: perché dobbiamo sostenere l'Ucraina invasa, se poi questo produce un taglio del gas russo e un aumento del costo della vita? Ma davvero è così importante e necessario? Ecco è proprio questo il momento in cui non bisogna avere dubbi, anzi bisogna dare forza a Draghi e all'Europa. Per renderci autonomi attraverso investimenti nel risparmio energetico, nelle rinnovabili e nei nuovi rigassificatori che consentiranno di poter attingere al gas naturale liquefatto proveniente da altri Paesi produttori attraverso il mare e avere quindi, sia adesso che in futuro, maggior potere contrattuale sul mercato internazionale". Non lo cita direttamente ma con questo post su Facebook il sindaco di Torino interviene sul tema delle sanzioni alla Russia, sollevato dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro elettorale nelle Marche. "Se no è finita. Se si molla adesso è finita - aggiunge -. Oggi è l'Ucraina, domani saranno altri. E peraltro sia la via verso la transizione ecologica e l'abbandono del carbone, sia i problemi energetici italiani ed europei non saranno nuovamente affrontati e risolti in modo strutturale".