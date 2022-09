Dalla Chiesa: Lo Russo, un dovere portare avanti sua lotta

"Continuare a ricordarlo e a omaggiarlo è per noi un dovere, così come lo è continuare a portare avanti, giorno per giorno, con attenzione e determinazione, la lotta per la legalità". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quarantennale dell'attentato mafioso costato la vita a lui, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente della scorta Domenico Russo. "Nella nostra città - ricorda Lo Russo - il generale fu protagonista della lotta al terrorismo, parte del suo lavoro costante al servizio della comunità e di ricerca di legalità e giustizia che lo portò poi in Sicilia a combattere contro la mafia e che deve essere per tutte e tutti noi un grande esempio".