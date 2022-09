Torino, colpi pistola a salve durante movida

Colpi di pistola a salve sono stati sentiti ieri sera a Torino nel quartiere San Salvario in via Saluzzo, in una delle zone più frequentate della movida estiva. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno accertato rapidamente che a sparare è stata una pistola scacciacani. Non risultano feriti.